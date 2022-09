Dopo che l'impianto è stato ricollegato alle linee elettriche

Ripristinata l’energia esterna, la centrale nucleare di Zaporizhzhia chiude. L’operatore nucleare ucraino afferma che l’ultimo reattore della più grande centrale nucleare d’Europa è stato chiuso dopo che l’impianto è stato ricollegato alla rete elettrica. L’impianto a sei reattori di Zaporizhzhia è stato disconnesso dalla rete la scorsa settimana dopo che tutte le sue linee elettriche sono state disconnesse a causa dei combattimenti nell’area e ha funzionato in ‘modalità isola’ per diversi giorni, generando elettricità per i sistemi di raffreddamento cruciali dal suo unico reattore rimasto in funzione. Energoatom ha affermato che una delle linee elettriche è stata ripristinata sabato notte, consentendo agli operatori dell’impianto di spegnere l’ultimo reattore.

