(LaPresse) Due autopompe si sono scontrate durante le operazioni di spegnimento di un incendio nel New Jersey, ferendo otto vigili del fuoco, tre dei quali in modo grave, secondo quanto riferito dalle autorità. A causa dell’impatto, un mezzo dei pompieri si schiantato contro un albero mentre l’altro contro un supermercato. Il capo Brian McDermott dei vigili del fuoco di Paterson ha dichiarato a NorthJersey.com che i tre feriti più gravi sono in condizioni stabili con ferite “non mortali”. L’incendio nel negozio è stato domato senza feriti. Un’indagine preliminare indica che l’incendio potrebbe essere stato innescato dalle batterie agli ioni di litio presenti nel negozio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata