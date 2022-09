Uccisi 10 civili nella regione del Donetsk

La guerra in Ucraina entra nel suo 200esimo giorno. L’esercito di Kiev continua ad avanzare nel Sud dove sono state riconquistate le città di Kupiansk e Izyum, da dove le truppe di Mosca già ieri si stavano ritirando.

Il rapporto dello Stato maggiore delle forze armate ucraine conferma l’avanzata delle truppe di Kiev: “Nelle ultime 24 ore – si legge nel rapporto – il nemico ha lanciato 16 attacchi missilistici e 34 attacchi aerei su oggetti militari e civili nel territorio dell’Ucraina. Ventotto località sono state colpite: Slavhorod, Velyka Pysarivka, Velyki Prokhody, Avdiivka, Nevelske, Marinka, Neskuchne, Velyka Novosilka, Dnipro, Bruskinske e altre”. I filorussi confermano l’arretramento, che però secondo Mosca è semplicemente una riorganizzazione delle truppe.

Uccisi 10 civili nella regione del Donetsk

“Il 10 settembre i russi hanno ucciso 10 civili nella regione di Donetsk: quattro – a Pokrovsk, tre – a Krasnohorivka, due – a Bakhmut e uno – a Raihorodok. Altre 19 persone sono rimaste ferite”. Lo annuncia Pavlo Kyrylenko, capo della regione di Donetsk Amministrazione militare, su Telegram.Come ha osservato Kyrylenko, è attualmente impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha.

Kiev: Oltre 50 mila russi morti da inizio guerra, 400 in ultimo giorno

Dal 24 febbraio all’11 settembre, le forze armate ucraine hanno eliminato circa 52.650 invasori russi, di cui 400 solo nell’ultimo giorno. Questo secondo lo stato maggiore delle forze armate ucraine, riferisce Ukrinform.Inoltre, i difensori dell’Ucraina hanno distrutto un totale di 2.154 carri armati principali russi (+18 sabato), 4.617 veicoli corazzati da combattimento (+33), 1.263 sistemi di artiglieria (+4), 311 (+0) sistemi MLR, 162 (+0) , lanciatori per la difesa aerea, 242 (+3) aerei da guerra, 213 (+1) elicotteri, 902 (+4) UAV di livello operativo e tattico, 216 (+1) missili da crociera, 15 (+0) navi da guerra / cutter, 3.445 (+ 19) autocarri e autocisterne e 117 (+1) unità di attrezzature specializzate.

La promessa di Kadyrov: “Riprenderemo i territori persi dalla Russia”

Il leader ceceno, Ramzan Kadyrov , ha detto che tutte le città perse dalla Russia nella zona di Kharkiv “saranno restituite”, e ha promesso risultati concreti nel prossimo futuro. Lo riferisce l’agenziaa Rya Novosti Sabato, il ministero della Difesa russo ha riferito che le truppe di Balakleya e Izyum erano state raggruppate nella direzione di Donetsk per raggiungere gli obiettivi dichiarati di un’operazione militare speciale per liberare il Donbass “Il ministero della Difesa ha chiarito la situazione, motivo per cui hanno lasciato tali città – Izyum, Kupyansk, Balakleya nella direzione di Kharkiv. Ma per questo è stato costretto a rinunciare alla strategia militare”, ha ricordato il capo della Cecenia.

