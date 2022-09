Zelensky: "Le nostre forze armate hanno liberato e preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella regione di Kharkiv"

Prosegue la confroffensiva delle forze ucraina in particolare nelle regioni orientali e meridionali del Paese. “In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella regione di Kharkiv. In parte dei villaggi della regione sono in corso misure per controllare e mettere in sicurezza il territorio. Stiamo gradualmente prendendo il controllo di nuovi insediamenti, ovunque stiamo restituendo la bandiera ucraina e protezione per tutto il nostro popolo”, ha dichiarato il presidente, Voldymyr Zelensky, in un video messaggio. “Le unità della polizia nazionale stanno tornando negli insediamenti liberati della regione di Kharkiv”, ha aggiunto.

Mosca invece sta cercando di rafforzare le roccaforti a sud dell’Ucraina. Secondo quanto riferisce sito Kyiv Independent, Mosca ha inviato circa 1.300 soldati ceceni nella Regione del Kherson. I soldati sono stati inviati nella regione per sostenere le truppe russe nelle parti occupate dell’oblast di Kherson nel mezzo della controffensiva in corso dell’Ucraina nel sud, ha riferito stamane lo stato maggiore delle forze armate ucraine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata