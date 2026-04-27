Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2

Il Cagliari torna alla vittoria e lo fa a spese dell’Atalanta. I sardi si impongono 3-2 all’Unipol Domus nel posticipo della 34/esima giornata di Serie A. Grande protagonista Mendy, che alla prima da titolare segna una doppietta nei primi minuti (1′ e 8′). La Dea risponde con Scamacca (40’ e 45’). Ad inizio ripresa il neo entrato Borrelli firma il 3-2. In classifica il Cagliari sale a 36 punti, a +8 sulla Cremonese. Resta ferma a quota 54 l’Atalanta, a -7 dal sesto posto.