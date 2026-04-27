Usa, Carlo e Camilla atterrati alla Base Andrews: al via la visita di Stato

Re Carlo e la regina Camilla sono atterrati alla Joint Base Andrews, nel Maryland. Prende il via la visita di Stato dei reali britannici negli Stati Uniti. Ad attenderli sulla pista della base aerea l’ambasciatrice Monica Crowley, capo del Protocollo degli Stati Uniti, e l’ambasciatore britannico negli Usa, Christian Turner. Carlo e Camilla accolti intorno alle 16 (le 22 in Italia) alla Casa Bianca dal presidente Trump e dalla first lady Melania. Nel corso della loro permanenza negli Stati Uniti, Carlo e Camilla visiteranno anche New York e la Virginia.