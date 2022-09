21 anni fa l'attentato terroristico più grave su suolo americano

Gli americani stanno ricordando l’11 settembre con momenti di silenzio, lettura dei nomi delle vittime, lavoro di volontariato e altri tributi 21 anni dopo l’attacco terroristico più mortale sul suolo statunitense. I parenti e i familiari delle vittime si riuniranno oggi nei luoghi in cui gli aerei dirottati si sono schiantati l’11 settembre 2001 – il World Trade Center di New York, il Pentagono e un campo in Pennsylvania. Altre comunità in tutto il paese celebrano la giornata con veglie a lume di candela, servizi interreligiosi e altre commemorazioni. Alcuni americani si stanno unendo a progetti di volontariato in una giornata riconosciuta a livello federale sia come Giornata del Patriota che come Giornata nazionale del servizio e della memoria.

Jill Biden in Pennsylvania per ricordare gli attacchi

Jill Biden celebrerà il 21° anniversario degli attacchi pronunciando un discorso al Flight 93 National Memorial a Shanksville, Pennsylvania. In un’intervista ad Ap la first lady ricorda che quando “si rese conto che i terroristi avevano attaccato l’America l’11 settembre 2001, suo marito, Joe, non era l’unica persona amata di cui si preoccupava per la sicurezza”. Jill Biden ha ricordato di essere stata “spaventata a morte” dal fatto che sua sorella Bonny Jacobs, un’assistente di volo della United Airlines, era su uno dei quattro aeroplani dirottati che sono stati portati in volo contro il World Trade Center di New York, il Pentagono e un campo della Pennsylvania, uccidendo quasi 3.000 persone.

