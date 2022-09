Presente la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris

La commemorazione dell’11 settembre a Ground zero è iniziata con un rintocco e un momento di silenzio, 21 anni dopo il peggior attacco terroristico sul suolo statunitense. I parenti delle vittime si sono radunati in tutti e tre i luoghi in cui gli aerei dirottati si sono schiantati l’11 settembre 2001 (il World Trade Center di New York, il Pentagono e un campo aereo della Pennsylvania). La vicepresidente Kamala Harris era presente alla cerimonia a New York. Il presidente Joe Biden al Pentagono, mentre la first lady Jill Biden a Shanksville. Gli attacchi hanno ucciso quasi 3.000 persone, scatenando una “guerra al terrore” degli Stati Uniti e hanno influenzato la politica e la vita pubblica americana fino ad oggi.

