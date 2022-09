God save the king", è la frase con cui si è conclusa la proclamazione da parte del funzionario

Carlo III è stato ufficialmente proclamato re in pubblico dal balcone del palazzo di St. James a Londra, dove poco fa si era conclusa la cerimonia di proclamazione dell’Accession council. Subito dopo l’annuncio dal balcone, sono stati esplosi colpi di cannone a salve in diverse parti della città. “God save the king”, ha dichiarato il funzionario incaricato dell’annuncio dal balcone.

In precedenza era stato formalmente proclamato re dall’Accession council, in una cerimonia che per la prima volta si era svolta in diretta tv, all’interno palazzo di St. James a Londra. Dopo avere preso atto della morte della regina Elisabetta II, la funzionaria dell’Accession Council ha proclamato Carlo sovrano con il nome di Carlo III e la relativa dichiarazione che lo attesta è stata poi firmata anche dalla premier britannica Liz Truss. “God save the king”, è la frase con cui si è conclusa la proclamazione da parte del funzionario.

Alla cerimonia anche la premier britannica Liz Truss, ma anche diversi ex premier al St.James’s Palace tra cui Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown e Tony Blair.

Tutti i presenti alla cerimonia sono vestiti di nero.

Guarda il video del discorso

Re Carlo: “Combatterò per seguire l’esempio di mia madre”

Quello sotto la regina Elisabetta II è stato un “regno senza precedenti per durata, dedizione, devozione e anche se stiamo soffrendo abbiamo gratitudine per una vita così piena. Sono profondamente consapevole della grande eredità che mi lascia, dei doveri, delle grandi responsabilità che essere monarca porta con sé” e “combatterò per seguire l’esempio e l’ispirazione creati da mia madre, rispettando i doveri costituzionali e cercando prosperità e armonia per tutti i cittadini”. Così re Carlo III nella sua dichiarazione nella seconda parte della riunione dell’Accession Council nel palazzo di St. James a Londra, a seguito della sua proclamazione ufficiale come sovrano.

Re Carlo: “Agirò guidato da Parlamento”

Come sovrano “sarò sostenuto dalla lealtà delle persone che sono stato chiamato a governare e verrò guidato dal consiglio del Parlamento eletto”. Così re Carlo III nella sua dichiarazione nella seconda parte della riunione dell’Accession Council nel palazzo di St. James a Londra, a seguito della sua proclamazione ufficiale come sovrano.

Re Carlo, nuovo omaggio a Camilla: “Incoraggiato da suo supporto”

“Sono profondamente incoraggiato dal costante supporto della mia amata moglie”. Lo ha detto re Carlo III, nella sua dichiarazione nella seconda parte della riunione dell’Accession Council nel palazzo di St. James a Londra, a seguito della sua proclamazione ufficiale come sovrano. Già ieri, nel suo primo discorso alla nazione da monarca, trasmesso in diretta tv, Carlo aveva reso omaggio alla moglie Camilla: “conto sull’amore della mia cara moglie Camilla”, “so che porterà alle esigenze del suo nuovo ruolo la ferma devozione al dovere su cui ho fatto tanto affidamento”, aveva detto ieri, dicendosi certo che Camilla sarà all’altezza del suo ruolo di regina consorte.

