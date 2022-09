Le due coppie si sono fermate a stringere le mani e a parlare con la folla

Il principe Harry e la moglie Meghan si sono uniti ai principi di Galles William e Kate nel soffermarsi ad ammirare gli omaggi floreali lasciati a Windsor per la regina Elisabetta, morta giovedì. Harry e Megan si sono fermati a stringere le mani e a parlare con la folla assiepata intorno alle transenne. Anche i principi di Galles hanno stretto mani e si sono intrattenuti con la folla. Si tratta della prima apparizione pubblica delle due coppie da quando è morta la Regina giovedì.

L’omaggio di William alla Regina: “Al mio fianco nei momenti più tristi della vita”

“È stata al mio fianco nei momenti più belli. Lo è stata anche nei giorni più tristi della mia vita”. Lo scrive William parlando della Regina Elisabetta nel suo primo messaggio come principe di Galles pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. “Mia moglie ha avuto per vent’anni la sua guida e il suo supporto. I miei tre figli hanno passato le vacanze con lei e hanno creato dei ricordi che resteranno per sempre nelle loro vite”, prosegue il messaggio.

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 10, 2022

“Sapevo – scrive ancora William – che questo giorno sarebbe arrivato, ma ci vorrà del tempo prima che la realtà della vita senza la mia’nonnina’ si sentirà davvero reale. “La ringrazio per la gentilezza che ha mostrato alla mia famialgia e a me. E la ringrazio a nome della mia generazione per aver dato un esempio di servizio e dignità nella vita pubblica che era di un’epoca diversa, ma sempre rilevante per tutti noi”.

“Mia nonna disse che il dolore era il prezzo che paghiamo per l’amore. Tutta la tristezza che proveremo nelle prossime settimane – conclude – sarà una testimonianza dell’amore che abbiamo provato per la nostra straordinaria Regina”.

