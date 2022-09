Una lenta e silenziosa processione di sudditi nelle ore successive alla morte della sovrana

Il popolo britannico si sta stringendo intorno alla sua Regina all’indomani della morte della sovrana a 96 anni. Incuranti della pioggia, in migliaia hanno deposto fiori all’esterno di Buckingham Palace, a Londra, e davanti al castello di Balmoral, in Scozia, la residenza più amata da Elisabetta II, in cui la regina si è spenta.

