La morte della sovrana ha lasciato senza parole moltissimi britannici

Londra si è svegliata ancora sotto shock il giorno dopo la notizia della morte della Regina Elisabetta, che si è spenta a 96 anni dopo 70 anni di regno. “La sentivo un po’ come mia nonna”, racconta una ragazza mentre per un bambino ammette di essere “molto triste”. “Ho conosciuto solo lei come regina, è tutto molto strano”, spiega un giovane.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata