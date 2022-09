Ha regnato per 70 anni diventando una figura di riferimento per gran parte del secolo

La Borsa di New York ha osservato un minuto di silenzio per onorare la regina Elisabetta II. La monarca più longeva della Gran Bretagna e una figura sempre presente per gran parte di un secolo turbolento, è morta giovedì dopo aver regnato per 70 anni. Lei aveva 96 anni. Buckingham Palace ha annunciato la sua scomparsa al castello di Balmoral, la sua residenza estiva in Scozia, dove i membri della famiglia reale si erano precipitati al suo fianco dopo che la sua salute era peggiorata.

