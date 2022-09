Secondo gli accordi costituzionali era anche monarca e capo di stato del Paese oceanico

La Nuova Zelanda piange la morte della regina Elisabetta II. All’Auckland War Memorial, un gruppo di giovani ha eseguito l’Haka, una danza cerimoniale nella cultura Maori. Le bandiere sventolano a mezz’asta in tutto il paese. Secondo gli accordi costituzionali della Nuova Zelanda, la regina era anche monarca e capo di stato della Nuova Zelanda. Il primo ministro Jacinda Ardern ha detto che la Nuova Zelanda è entrata in un periodo di lutto ufficiale e terrà una funzione commemorativa di stato dopo il funerale ufficiale in Gran Bretagna.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata