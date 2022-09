Sono 4 le vittime e ci sono anche 3 feriti come riferito dalla polizia americana

(LaPresse) Un 19enne è stato arrestato dalla polizia per le sparatorie avvenute negli Usa, a Memphis, nel Tennessee. Sono stati momenti di terrore a Memphis dove un uomo alla guida di un’auto ha sparato per la città alle persone. Una furia durata ore che ha costretto le persone a restare al riparo. La polizia di Memphis ha detto che l’autore delle sparatorie ha registrato le sue azioni su Facebook, ma che non si sapeva se ci fossero vittime. Secondo quanto reso noto dalla polizia ci sono 4 vittime e 3 feriti.

