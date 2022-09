Il capo del Cremlino: "Non siamo stati noi a imporre le sanzioni"

(LaPresse) Vladimir Putin accusa l’Occidente di essersi fatto del male da solo in tema energetico. “Il Nord Stream 1 è ora praticamente chiuso e tutti dicono ‘ecco, la Russia sta usando l’energia come un’arma’. Sciocchezze!” ha dichiarato il capo del Cremlino. “L’ultima turbina del Nord Stream 1 è ora fuori servizio. I rappresentanti della Siemens sono venuti a dare un’occhiata. C’è una perdita e un rischio di incendio. Ovviamente la turbina non può funzionare – ha aggiunto – Si sono messi in questa situazione e ora non sanno cosa fare. In Germania ci sono manifestazioni che chiedono l’attivazione del Nord Stream 2. Siamo pronti a farlo domani, basta premere un pulsante. Ma non siamo stati noi a imporre le sanzioni a Nord Stream 2”.

