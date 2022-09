Roma, 7 set. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che la Russia interromperà le forniture di petrolio e gas a chi imporrà il price cap. “Se saranno adottate decisioni di natura politica in contrasto con i contratti, semplicemente non li onoreremo. E non forniremo proprio nulla, non forniremo gas, petrolio, carbone, olio combustibile, nulla”, ha detto Putin, parlando dall’Eastern Economic Forum (Wef), secondo quanto riporta Ria Novosti.

