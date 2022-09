Colpita la città di Energodar, attualmente senza elettricità

Dopo le 12 ora locale una potente esplosione è stata udita nella città di Energodar, nella regione di Zaporizhzhia, in cui si trova la centrale nucleare più grande d’Europa, e attualmente la città è senza elettricità. Lo riporta l’agenzia ucraina Unian citando quanto annunciato dal sindaco di Energodar, Dmytro Orlov. “Alle 12.20 di oggi i residenti di Energodar hanno riferito che una potente esplosione è risuonata in città. A seguito di questo elettricità e acqua sono andate via a Energodar allo stesso momento”, ha riferito il sindaco su Telegram.

