La decisione del presidente Usa Joe Biden di non designare la Russia stato sponsor del terrorismo è definitiva, nonostante la richiesta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di farlo. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, affermando che l’uso di questa designazione complicherebbe gli sforzi per combattere contro l’invasione russa dell’Ucraina e provocherebbe “conseguenze indesiderate per l’Ucraina e per il mondo”.

