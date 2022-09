Il capo della Casa Bianca: "Possiamo costruire un America migliore o scivolare nell'oblio"

(LaPresse) L’America è a un “punto di svolta” e il Partito repubblicano “non è più quello dei vostri padri”, ma è dominato dagli “estremisti” che fanno capo “all’ex presidente sconfitto”. Lo ha rimarcato il presidente Joe Biden durante un discorso a Pittsburgh in Pennsylvania in cui ha sottolineato che quelle di novembre sono “elezioni chiave” per il futuro degli Stati Uniti.”Abbiamo una scelta”, ha detto Biden durante un evento organizzato dai sindacati in occasione del Labor Day. Possiamo “costruire un’America migliore” oppure un Paese “dove non vorreste vivere”, ha concluso l’inquilino della Casa Bianca.

