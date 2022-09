Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa di Energodar

Due esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) sono rimasti presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, mentre il resto della missione ha lasciato l’impianto. Lo ha riferito Aleksandr Volga, capo dell’amministrazione filorussa di Energodar, come riporta Interfax. Volga ha aggiunto che i due esperti Aiea resteranno in pianta stabile, e si alterneranno con altri esperti periodicamente. “Saranno impegnati nel monitoraggio della situazione di sicurezza presso la centrale nucleare. Su indicazione della missione stessa e del direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi. Gi esperti devono rimanere in pianta stabile e verranno periodicamente cambiati. L’Aiea ha mantenuto la sua promessa che la missione sarebbe stata permanente”, ha detto Volga.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata