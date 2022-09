L'episodio è avvenuto nel Dnipropetrovsk: il video sui social

(LaPresse) Un colpo di mortaio russo sfiora un’automobile che sta viaggiando su una strada a Zelenodolsk, nella regione di Dnipropetrovsk, in Ucraina. Gli occupanti della vettura sono rimasti fortunosamente illessi per una questione di pochi secondi, come si vede nel video diffuso on line.

