Il presidente russo in visita in un centro di recupero per volatili rari in Kamchatka

Durante il suo viaggio in Kamchatka, nell’estremo oriente russo, Vladimir Putin si è recato anche in un centro di recupero per volatili rari. Qui, il capo del Cremlino, ha avuto un incontro ravvicinato con un falco.

