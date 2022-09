Appello alla comunità internazionale: "Serve una immensa risposta umanitaria"

Il Pakistan ha lanciato un appello alla comunità internazionale per una “immensa risposta umanitaria” dopo che inondazioni senza precedenti hanno provocato almeno 1.265 morti, tra cui 441 bambini. Vaste aree del Paese sono ancora sommerse dall’acqua. All’inizio di questa settimana, le Nazioni Unite e il Pakistan hanno lanciato un appello per 160 milioni di dollari in finanziamenti di emergenza per aiutare i milioni di persone colpite dalle inondazioni, che hanno danneggiato oltre 1 milione di case.

