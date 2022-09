Questa l'accusa lanciata dal presidente ucraino nel suo discorso notturno su Telegram

(LaPresse) “I russi non hanno permesso ai giornalisti ucraini e occidentali di entrare nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. E’ l’accusa lanciata dal presidente ucraino, Voldymyr Zelensky, nel suo discorso notturno su Telegram. “Quando abbiamo incontrato Grossi e i membri della missione Aiea a Kiev, abbiamo convenuto che sarebbero stati accompagnati da giornalisti dei media ucraini e internazionali. giornalisti indipendenti, in modo che il mondo potesse vedere la verit√†”, ha aggiunto il leader di Kiev sottolineando come questo invece non sia accaduto.

