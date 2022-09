L'esplosione a Herat, Isis rivendica

Un’esplosione è avvenuta in una moschea di Herat in Afghanistan. Lo riferisce Abdul Nafi Takor, un portavoce del ministero degli Interni nel governo talebano. E’ di almeno 18 morti e 21 feriti il bilancio, riportato da un funzionario del centro di ambulanze della città. L’Isis ha rivendicato. Ne ha dato notizia Al Arabiya. Nell’esplosione è morto anche Mujib-ul Rahman Ansari, un importante religioso noto in tutto l’Afghanistan.

