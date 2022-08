Le prove di evacuazione da parte del personale di emergenza a Dnipro

(LaPresse) A Dnipro, 200 chilometri dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina, il personale di emergenza sta tenendo esercitazioni per il caso di un disastro atomico o di una perdita di radiazioni dall’impianto. Nelle immagini le prove per l’eventuale necessità di evacuare le famiglie che vivono nella zona, oltre alle procedure di disinfezione dei veicoli e di misurazione dei livelli di radiazioni.

