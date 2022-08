La scuola danneggiata in marzo da un attacco russo: ora ripartono le lezioni

(LaPresse) – Gli studenti di una scuola di Mykhailo-Kotsyubyns’ke, nella regione di Chernihiv, nel nord dell’Ucraina, sono tornati a lezione dopo che l’edificio è stato bombardato e danneggiato da un attacco russo in marzo. I ragazzi dall’inizio dell’invasione di Mosca hanno svolto l’attività didattica a distanza. Nel primo giorno di scuola gli insegnanti hanno spiegato agli studenti come comportarsi in caso di bombardamento, recandosi nel rifugio dell’istituto.

