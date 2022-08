scholz, gorbaciov

Il cancelliere tedesco: "E' morto in un momento in cui la democrazia in Russia è fallita"

(LaPresse) Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha elogiato Mikhail Gorbaciov, scomparso ieri all’età di 91 anni, per aver aperto la strada alla riunificazione della Germania. “Non dimenticheremo che la perestrojka ha reso possibile il tentativo di instaurare la democrazia in Russia e che la democrazia e la libertà sono diventate possibili in Europa, che la Germania ha potuto essere unita e che la cortina di ferro è scomparsa”, ha detto Scholz ai giornalisti. Tuttavia il leader ha sottolineato che Gorbaciov è morto in un momento in cui molte delle sue conquiste sono state distrutte. “Sappiamo che è morto in un momento in cui non solo la democrazia in Russia è fallita – non c’è altro modo per descrivere la situazione attuale – ma anche la Russia e il presidente russo Putin stanno tracciando nuove trincee in Europa e hanno iniziato una guerra orribile contro un Paese vicino, l’Ucraina”.

