La marcia a Città del Messico con le fotografie delle vittime

(LaPresse) – I parenti delle oltre 100 mila persone scomparse in Messico hanno marciato nella capitale per chiedere alle autorità di intensificare le ricerche. Nella Giornata delle vittime delle sparizioni forzate martedì le famiglie ancora una volta hanno sfilato per le strade di Città del Messico con le fotografie dei volti dei loro cari. Anche l’Onu ha ha esortato il Messico ad agire in modo più efficace.

