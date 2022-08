Il paese flagellato dal maltempo: il premier Sharif chiede aiuto alla comunità internazionale

(LaPresse) – Il Pakistan è flagellato dalle piogge monsoniche che hanno provocato allagamenti e quasi mille morti in tutto il paese. Migliaia gli sfollati che hanno dovuto lasciare le loro case e il premier Shahbaz Sharif ha chiesto l’aiuto della comunità internazionale per affrontare l’emergenza. Particolarmente grave la situazione in Baluchistan: tutti i distretti della provincia, una delle più povere del Pakistan, sono state colpite duramente dalle piogge

