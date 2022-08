Conflitto tra milizie rivali nella capitale: arrestate tre persone

(LaPresse) Almeno due persone sono morte negli scontri armati, avvenuti nelle prime ore di sabato 27 agosto, tra milizie rivali nel centro di Tripoli, capitale della Libia. Le truppe del comandante Haitham al-Tajouri hanno combattuto contro gruppi armati di Abdul Ghani al-Kikli, famigerato signore della guerra noto come ‘Gheniwa’, che aveva scatenato l’attacco. Secondo i testimoni, la Brigata Rivoluzionaria di Tripoli, guidata da Al-Tajouri, è riuscita a sconfiggere le milizie di al-Kikli, prendere il controllo del quartier generale della sicurezza interna in via Al-Jamahiriya, sequestrare dozzine di auto e arrestare tre persone.

