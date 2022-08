Il primo ministro Lee Hsien Loong: "Dal punto di vista nazionale il comportamento sessuale privato tra adulti consenzienti non solleva alcun problema di ordine pubblico"

(LaPresse) Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha annunciato la depenalizzazione dell’omosessualità. “Pur rimanendo una società conservatrice, la maggior parte delle persone pensa che l’orientamento sessuale di una persona sia una questione privata e personale – ha detto – dal punto di vista nazionale il comportamento sessuale privato tra adulti consenzienti non solleva alcun problema di ordine pubblico. Non c’è giustificazione per perseguire le persone per questo”. Verrà dunque abrogata la sezione 377A, depenalizzando il sesso tra uomini.

