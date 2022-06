L'ex governatore californiano è intervenuto a una conferenza sul clima in Austria

(LaPresse) – “Comunque la si guardi abbiamo le mani sporche di sangue perché stiamo finanziando la guerra” in Ucraina. È quanto ha detto l’ex governatore della California Arnold Schwarzenegger intervenendo a una conferenza sul clima in Austria, l’Austrian World Summit, lanciato per la prima volta proprio da lui nel 2017, citando una ricerca secondo cui l’Europa ha pagato alla Russia decine di miliardi di dollari per le importazioni di energia nei primi due mesi del 2022. La guerra in Ucraina è una delle ragioni per smettere di usare i combustibili fossili, ha detto Schwarzenegger, che da tempo fa campagna contro l’inquinamento dell’ambiente.

