Le previsioni sul campo della regione ucraina da parte di un funzionario della Difesa americana. Il ministro della Difesa cinese: "Mai fornito supporto materiale a Mosca". Vasto incendio in impianto chimico Azot dopo raid russi. Ex catena McDonald's si chiamerà 'Delizioso, punto'

La guerra in Ucraina è arrivata al 109esimo giorno.

12h20 Ucraina, vasto incendio in impianto chimico Azot dopo raid russi

I bombardamenti russi hanno causato un enorme incendio all’impianto chimico di Azot, nella città Ucraina di Sieverodonetsk, dove infuriano combattimenti “ininterrotti”. Lo ha dichiarato il governatore dell’Oblast, Sergey Gaidai, secondo Bbc. Ha detto alla tv Ucraina che l’incendio di sabato è iniziato dopo una perdita di decine di tonnellate di petrolio dai radiatori danneggiati nello stabilimento, dove “l’impianto chimico è stato oggetto di pesanti bombardamenti per ore” da parte delle forze armate russe. Non ha detto se ci siano state vittime e se l’incendio sia stato spento. Funzionari ucraini hanno stimato che fino a 800 civili si nascondano nei rifugi antiaerei sotterranei nello stabilimento. Gaidai ha descritto la situazione come “difficile, ma sotto controllo”.

12h12 Salvini: “Viaggio a Mosca pagato da Lega”

“Il viaggio è stato pagato dalla Lega, io non ho rubli, io non so se in casa voi avete dei rubli e quindi non posso fare un biglietto aereo pagandolo in rubli”. Così Matteo Salvini a margine del suo voto al seggio a Milano, risponde ai cronisti sulla questione del viaggio a Mosca.

11h51 Zelensky: “Ingresso in Ue rafforzerà il blocco”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la speranza che il suo paese ottenga lo status di candidato all’Ue, nel suo consueto videomessaggio della notte. La fase finale di una “grande maratona diplomatica” è iniziata, ha detto: “In questa maratona siamo davvero insieme all’Unione europea, in una squadra, e questa squadra deve vincere. Sono convinto che questa decisione possa rafforzare non solo il nostro Stato, ma anche l’intera Unione europea”. Zelensky, secondo i media locali, ha aggiunto di essere sicuro che il Paese riceverà presto una risposta. Ieri la presidente della Commissione europea,Ursula von der Leyen, a Kiev ha detto che all’Ucraina verrà detto la prossima settimana se potrà passare alla fase successiva dell’adesione al blocco.

11h40 Berlusconi: “Non sentito Putin, ho fatto 2 telefonate e non ha risposto”

“Putin non l’ho sentito di recente. Eravamo molto amici, adesso ho fatto due telefonate all’inizio di questa operazione e non ho avuto risposte e allora mi sono astenuto da ulteriori tentativi”. Così Silvio Berlusconi, parlando a margine del suo voto a Milano, per i referendum, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se avesse sentito il presidente russo Vladimir Putin.

11h30 Ucraina, Coldiretti: “Stangata su prezzi alimentari da 8,1 mld nel 2022”

L’aumento dei prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina costerà nel 2022 alle famiglie italiane oltre 8,1 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti sugli effetti dei rincari nel carrello, sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi cinque mesi dell’anno. A guidare la classifica dei rincari c’è la verdura, che quest’anno costerà complessivamente alle famiglie italiane 1,95 miliardi in più – sottolinea Coldiretti -, e precede sul podio pane, pasta e riso, con un aggravio di 1,48 miliardi, e carne e salumi, per i quali si stima una spesa superiore di 1,35 miliardi rispetto al 2021. Al quarto posto la frutta – continua Coldiretti -, con 0,84 miliardi, precede il pesce (0,7 miliardi), latte, formaggi e uova (0,63 miliardi) e olio, burro e grassi (0,52 miliardi) che è però la categoria che nei primi cinque mesi del 2022 ha visto correre maggiormente i prezzi. Seguono con esborsi aggiuntivi più ridotti le categorie ‘acque minerali, bevande analcoliche e succhi’, ‘zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolci’, ‘caffè, tè e cacao’ e ‘sale, condimenti e alimenti per bambini’.

11h20 Belusconi: “Viaggio Salvini in Russia è un caso che non esiste”

“Del viaggio di Salvini in Russia se ne fa un caso quando non c’è nessun caso da fare, tutte queste discussioni sono fuori posto, era un viaggio teso a dare una mano alla pace. L’ambasciata russa era intervenuta perché con l’Aeroflot c’erano somme in più da pagare, ma Salvini quando lo ha saputo ha restituito i soldi. Il caso è un caso che non esiste”. Così Silvio Berlusconi, parlando a margine del suo voto a Milano, per i referendum, rispondendo ai cronisti, sulla vicenda del viaggio in Russia di Matteo salvini e sulle polemiche sulla vicenda.

11h10 Berlusconi: “Polemiche su Salvini? Del tutto inutili, senza senso”

“Una polemica del tutto inutile, senza senso”. Così Silvio Berlusconi, parlando a margine del suo voto a Milano, per i referendum, sulla questione dell’Ucraina e sulle polemiche relative al viaggio di Salvini in Russia.

11h00 Salvini: “Aggiornerò Mattarella e Draghi”

“Per la pace metto tutto me stesso, farò ancora di più di quanto fatto sino a ieri, aggiornandone il presidente Draghi e Mattarella e chiunque deve avere aggiornamenti perché la pace merita tutto”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, sulla questione Ucraina e le polemiche sui viaggi, a margine del suo voto al seggio a Milano, per il referendum.

10h54 Salvini: “Per fermare guerra non mi fermo, anzi accelero”

“Ho lavorato e sto continuando a lavorare per la pace a testa alta a nostre spese economiche e politiche e lo farò ancora nei prossimi giorni e continuerò a farlo, ci metto la faccia e il portafoglio, mi interessa fermare la guerra e mi faccio carico di qualsiasi attacco e critica, di qualsiasi genere, anzi non mi fermo, nei prossimi giorni accelererò”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, sulla questione Ucraina, a margine del suo voto al seggio a Milano, per il referendum.

10h50 Ucraina: attacco missilistico russo su regione est, 22 feriti

Un missile lanciato dalle forze russe ha colpito la regione occidentale Ucraina di Ternopil: 22 persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di 12 anni. Lo ha fatto sapere il capo dell’amministrazione regionale, Volodymyr Trush, secondo Ukrainska Pravda. Nessuna persona è in pericolo di vita. Trush ha aggiunto che il missile ha colpito una conduttura di gas, che è stata subito disattivata.

10h40 Russia, ex catena McDonald’s si chiamerà ‘Delizioso, punto’

La catena di fast food che in Russia un tempo era McDonald’s si prepara a riaprire, con nuovi proprietà, logo e nome: si chiamerà ‘Delizioso, punto’. Il suo nuovo logo mostra un cerchio e due lineette nei toni del rosso e arancione, su sfondo verde, simboli che rappresenterebbero un burger e due patatine fritte. A rivelare il nuovo nome, secondo l’agenzia Tass, è stato il direttore generale della catena di ristoranti, Oleg Paroev. McDonald’s ha chiuso tutti i suoi 850 ristoranti in Russia, dopo l’invasione russa dell’Ucraina, e si è ritirata dal mercato del Paese vendendo la catena a un proprietario russo. Secondo Tass, 15 ristoranti riapriranno oggi.

10h35 Blinken: “Isolamento Russia è evitabile ma dipende da Mosca”

“La guerra del Cremlino ha lasciato la Russia isolata a livello internazionale e sta privando i cittadini russi della possibilità di costruire un futuro migliore in armonia con i loro vicini. Questo isolamento non è inevitabile, ma deriva dalle decisioni dei leader russi”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, secondo una nota del dipartimento di Stato, diffusa in occasione della festa nazionale russa.

10h33 Blinken: “Mosca nasconde a russi le atrocità commesse in guerra”

“Il Cremlino sta conducendo una guerra non provocata e ingiustificata contro uno stato sovrano e vicino. Il governo russo sta tentando di mantenere i suoi cittadini all’oscuro delle atrocità che sta commettendo contro il popolo ucraino.”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, secondo una nota del dipartimento di Stato, diffusa in occasione della festa nazionale russa.

10h31 Berlusconi: “Se io capo Stato sarei andato da Putin”

“Ho pensato che se io fossi stato Presidente della Repubblica, sarei potuto andare e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008”. Così Silvio Berlusconi, parlando a margine del suo voto a Milano, per i referendum, sulla questione dell’Ucraina. “Come tutti sono preoccupato di ciò che ci porta la guerra, cose negative per l’economia. L’evoluzione in Ucraina la giudico pericolosa perché non vedo possibilità immediate di cessazione della guerra. Si va avanti con 100 morti al giorno”, ha aggiunto Berlusconi, parlando a margine del suo voto a Milano, per i referendum.

10h29 Blinken: “Cittadini Russia hanno diritto di vivere senza repressione”

“A nome degli Stati Uniti d’America, esprimo il mio augurio per un futuro più pacifico e aperto per il popolo russo mentre commemora la Giornata della Russia”, “i cittadini russi, come la gente di tutto il mondo, meritano di vivere la propria vita libera dalla repressione e di poter esercitare i propri diritti umani e le proprie libertà fondamentali senza timore di ritorsioni. Ciò include la possibilità di esprimere le proprie opinioni e partecipare pacificamente alle attività civili e politiche nel proprio paese”. Lo ha dichiarato il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, secondo una nota del dipartimento di Stato, in occasione della festa nazionale russa. “Purtroppo, questa non è la realtà nella Russia di oggi”, ha aggiunto.

09h37 Africa, Di Maio: “Pesante impatto guerra Ucraina, sostegno su crisi alimentare”

“Oggi il Continente africano è particolarmente esposto alle conseguenze dell’aggressione russa all’Ucraina, i cui effetti in termini di scarsità di grano, farina, fertilizzanti, risorse energetiche si sono già fatti sentire sulle economie e sul debito dei Paesi africani. La riunione che l’Italia ha organizzato lo scorso 8 giugno, insieme con la Fao, conferma il nostro impegno per aiutare i Paesi del Nord Africa e del Mediterraneo a rafforzare la loro filiera alimentare ed evitare crisi alimentari future in una area geografica di importanza strategica per il nostro paese”. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una lettera pubblicata sul quotidiano Avvenire.

08h01 Funzionario Usa: “Russia potrebbe controllare Luhansk in poche settimane”

La Russia potrebbe controllare tutta Luhansk in poche settimane. Lo afferma un funzionario statunitense citato dal Washington Post.E’ uno scenario probabile che la Russia possa prendere il controllo dell’intera regione di Luhansk in Ucraina entro poche settimane, creando una nuova linea del fronte de facto nella guerra che potrebbe durare per qualche tempo, ha affermato un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti. Una mossa del genere lascerebbe la Russia al di sotto dei suoi obiettivi bellici di catturare tutte le regioni di Luhansk e Donetsk, ma equivarrebbe comunque a una vittoria parziale per le forze russe. Le città ucraine di Severodonetsk e Lysychansk, a Luhansk, sono sempre più sotto pressione e potrebbero cadere nelle mani delle forze russe entro una settimana, ha detto il funzionario, parlando a sotto anonimato. Il progresso della Russia, tuttavia, sta avvenendo a caro prezzo per le sue stesse forze in termini di morti e feriti, ha affermato il funzionario.

07h53 Governatore Luhansk: “Russia controlla maggior parte Severodonetsk”

L’Ucraina è sul punto di perdere la regione orientale di Luhansk a favore della Russia e avverte che il suo esercito senza armi ha un disperato bisogno di consegne più rapide di armi occidentali. Lo ha detto sabato il governatore di Luhansk, citato dal Washington Post.Nella città strategica di Severodonetsk – ha detto affermato – continuano feroci combattimenti di strada, ma “la maggior parte della città è controllata dai russi”

07h42 Ambasciatore Lugansk: “Civili hanno iniziato a lasciare impianto chimico Azot”

I civili hanno iniziato a lasciare lo stabilimento chimico di Azot a Severodonetsk in Ucraina. Secondo quanto riferito dalla agenzia Tass, lo ha detto sabato Rodion Miroshnik, ambasciatore della Repubblica popolare di Lugansk (LPR) in Russia.”I civili hanno iniziato a uscire da Azot!” ha scritto sul suo canale Telegram.

