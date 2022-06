108° giorno di guerra. Zeelnsky: "Ai nostri alleati continuiamo a chiedere armi pesanti". Il sindaco di Mariupol: "Palazzi demoliti senza rimuovere i corpi dei morti"

La guerra in Ucraina è arrivata al 108° giorno. Proseguono gli scontri nel Donbass come confermato in un messaggio dal presidente Zelensky che ha dichiarato: “La Russia vuole distruggere ogni città, ma l’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti”. E il leader di Kiev torna a chiedere armi all’Occidente: “Armi pesanti e artiglieria moderna, tutto ciò che continuiamo a chiedere ai nostri partner”. Secondo l’intelligence britannica, a Severodonetsk i russi non riescono ad avanzare. Ieri è tornato a parlare il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sottolineando che “la Russia è aperta al dialogo, ma bisogna essere in due per ballare il tango”.

IN AGGIORNAMENTO

10H58 Guerini: “Parlamento ci ha chiesto sostegno a resistenza in chiave difensiva”

“I paesi che hanno deciso di sostenere la resistenza ucraina hanno fatto e stanno facendo molto. E’ evidente che la dinamica degli aiuti ha seguito anche la dinamica delle operazioni militari, con tutte le esigenze che queste operazioni hanno comportato. Lo abbiamo fatto all’interno di alcuni caveat che ci siamo dati: il nostro Parlamento ha chiesto al governo di sostenere la resistenza ucraina, ma ha connotato questo impegno in chiave difensiva, per consentire all’Ucraina di difendersi da un’aggressione. E dentro questa cornice noi siamo rimasti. Siamo di fronte auna situazione sul terreno dal punto di vista militare molto complessa,con un conflitto che si è sviluppato anche con punte di altissima intensità, con l’utilizzo massiccio di strumenti e di armi convenzionali”. Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un colloquio con Il Foglio.

10h57 von der Leyen torna a Kiev, incontro con Zelensky su adesione Ue

“Bello essere di nuovo a Kiev. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky farò il punto sul lavoro congiunto per la ricostruzione e sul progresso fatto dall’Ucraina nel suo cammino europeo”. Lo ha scritto su Twitter la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il post è in lingua inglese, ma si chiude con l’esclamazione in ucraino “L’Europa è con voi!”. La politica tedesca ha pubblicato anche una fotografia che la ritrae all’aperto, con indosso un giubbotto antiproiettile, mentre sorridendo stringe la mano a una persona.

🇺🇦 Good to be back in Kyiv. With President @ZelenskyyUa I will take stock of the joint work needed for reconstruction and of the progress made by Ukraine on its European path. Європа з вами! pic.twitter.com/JqtXvgamkV — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

10h46 Guerini: “Sostenere resistenza è difendere diritto internazionale”

“L’aggressione di Putin all’Ucraina deve essere sempre inquadrata per quello che è: una gravissima violazione del diritto internazionale, una minaccia all’architettura di sicurezza europea. Per questo, sostenere la resistenza ucraina, oggi, significa difendere i principi del diritto internazionale e significa consentire all’Ucraina di presentarsi, quando ci sarà l’opportunità, a un tavolo negoziale in una posizione non subalterna, per impostare, quando sarà, un negoziato che sia equo, che sia giusto”. Lo dice il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in un colloquio con Il Foglio.

10h01 Gb: “Violenti scontri strada per strada a Sieverodonetsk”

Violenti combattimenti strada per strada sono in corso nella città ucraina di Sieverodonetsk, mentre sia le forze ucraine sia quelle russe stanno riportando pesanti perdite umane. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa britannico, ripreso da Bbc, nell’aggiornamento sul conflitto in corso. Le forze russe, ha precisato, non hanno registrato progressi nella parte meridionale della città, mentre le forze di Mosca stanno attaccando pesantemente con artiglieria e mezzi aerei, nel tentativo di vincere la resistenza. L’intelligence militare ha anche dichiarato che le forze russe stanno usando pesanti missili antinave contro obiettivi di terra, probabilmente perché sono a corto di missili moderni.

08h47 Gb: “Russia usa missili antinave anni ’60, a corto di armi moderne”

I bombardieri russi hanno probabilmente lanciato contro obiettivi terrestri in Ucraina dei missili antinave risalenti agli anni ’60, pensati per distruggere portaerei con testate nucleari. Lo ha riferito l’intelligence militare britannica. I missili Kh-22 da 5,5 tonnellate, quando usati negli attacchi al suolo con testate convenzionali, sono altamente imprecisi e possono causare gravi danni e vittime, ha sottolineato il rapporto. Mosca, secondo il ministero della Difesa, sta probabilmente utilizzando questo tipo di armi perché è a corto di più precisi missili moderni.

07h05 Biden: “Zelensky non voleva ascoltare previsione d’invasione russa”

“Niente del genere era accaduto dalla Seconda guerra mondiale. So che molte persone pensavano che io stessi esagerando, ma sapevo che avevamo informazioni per sostenere che lui”, il presidente russo Vladimir Putin, “sarebbe entrato, oltre il confine” dell’Ucraina: “non c’era dubbio, ma Zelensky non voleva ascoltare”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, parlando a un evento di raccolta fondi democratico a Los Angeles. Secondo Biden, l’omologo ucraino infatti “non voleva ascoltare” quando l’intelligence Usa riferiva di aver raccolto informazioni sul fatto che la Russia si stava preparando a invadere il Paese. Le truppe di Mosca sono entrate nei confini ucraini il 24 febbraio. Zelensky, nelle settimane precedenti, si era irritato apertamente, quando l’amministrazione Biden aveva ripetuto gli avvertimenti sulla probabile invasione. Al tempo, il presidente ucraino si era mostrato preoccupato che gli annunci sulla guerra danneggiassero la fragile economia del Paese.

01h52 Sindaco Mariupol: “I russi hanno demolito 1300 edifici con corpi dentro”

A Mariupol i russi hanno demolito 1.300 edifici senza rimuovere i cadaveri dei residenti sepolti sotto le macerie. E’ quanto sostiene il sindaco della città Vadym Boichenko.

Si tratterebbe di centinaia di corpi. “Il numero reale sotto le macerie delle case distrutte è spaventoso”, ha spiegato. Da quasi 50 a 100 persone sono state uccise sotto quasi tutte le case distrutte e 1.300 grattacieli sono stati distrutti a Mariupol”, ha aggiunto Boychenko, che si trova attualmente nei territori controllati dalle forze di Kiev.

01h05 Zelensky: “Il mondo non distolga attenzione da ciò che sta accadendo”

“Ora è il momento in cui tutti gli ucraini devono essere uno: una nazione che sta lottando e non permette al mondo di distogliere la sua attenzione da ciò che sta accadendo sul campo di battaglia in Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video discorso serale.

“Abbiamo già iniziato la ricostruzione nei territori liberati”, ha spiegato. “Naturalmente, cambieremo molto nelle nostre vite dopo questa guerra. Ed è positivo che il mondo sia interessato ai dettagli, vogliono unirsi, stanno pensando a come trovare opportunità per lavorare per l’Ucraina dopo la nostra vittoria”, ha proseguito. “Ma la battaglia è ancora in corso. E proprio ora, in queste difficilissime battaglie, si decide quando sarà il ‘dopo'”.

00h49 Zelensky: “A nostri alleati continuiamo a chiedere armi pesanti”

“L’esercito ucraino sta facendo di tutto per fermare le azioni aggressive degli occupanti. Per quanto possibile, fino a quando ci sono abbastanza armi pesanti, artiglieria moderna. Tutto ciò che abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri partner”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo video discorso serale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata