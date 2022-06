Il bilancio fatto da Serhiy Haidai sulla regione ucraina sotto pesante attacco

Severodonetsk “tiene” ma i russi “distruggono tutto”. È il bilancio fatto in un video dal governatore ucraino della regione di Luhansk, Serhiy Haidai. “L’annuncio fatto da Mosca sull’avere il completo controllo della città non è vero. I militari ucraini potrebbero riconquistarla in 2-3 giorni ma l’unica cosa che ci manca è l’artiglieria occidentale a lungo raggio” ha aggiunto Haidai.

