Con l'annuncio diffuso un video: in città violenti combattimenti

A Severodonetsk si continua a combattere in modo intenso. Dopo che la città del Luhansk sembrava caduta in mano russa le forze ucriane hanno recuperato terreno e ora l’unità di Dnipro del battaglione Azov diffonde un video annunciando di avere il controllo quasi completo della città. In un altro video si vedono soldati ucraini nel centro di Severodonetsk.

