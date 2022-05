91° giorno di conflitto. Medvedev boccia la posizione italiana per la pace in Ucraina. Pronto corridoio umanitario al porto di Mariupol

Il conflitto in Ucraina è giunto al 91° giorno. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev è disponibile a tornare al tavolo dei colloqui ma solo dopo che le truppe russe si saranno completamente ritirate dal Paese. “Per ogni ucraino, la vittoria è il ritorno dei territori. Crediamo che la Crimea e il Donbass siano nostri territori. Stiamo combattendo per noi stessi. Vorrei che arrivassimo almeno ai confini del 24 febbraio, e poi ci proponiamo di sederci nuovamente al tavolo dei negoziati e concordare la pace, la fine della guerra e il ritorno dei nostri territori”, ha detto Zelensky. Secondo quanto dichiarato da Kiev un altro generale russo è stato ucciso mentre Mosca ha dato il via libera a un corridoio umanitario per consentire alle navi straniere di lasciare il porto di Mariupol. Proprio nella città portuale ieri l’ennesimo orrore con il ritrovamento di 200 cadaveri sotto le macerie di un palazzo. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Medvedev nelle ultime ore ha bocciato la posizione italiana per la pace.

07h41 Vestager: “Ue non ingenua ma avida su energia russa”

A proposito della dipendenza europea dall’energia Russa di alcuni Paesi, “parlare di ingenuità non ha senso. Siamo stati in realtà avidi. Abbiamo voluto gas a basso costo dalla Russia, manodopera a basso costo dalla Cina, microprocessori a basso costo da Taiwan. Mi sembra ci sia una lezione da imparare: la sicurezza delle forniture ha un prezzo, ma comporta anche vantaggi, vale a dire prevedibilità e tranquillità”. Così la commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in un’intervista al Sole 24 ore.

“Non è una buona idea pensare di potersi rifornire di tutto in Europa. Faccio l’esempio dell’industria mineraria: ci vorrebbero 10 anni per ristabilirla. Quindi è molto più naturale creare coalizioni, come stiamo facendo con gli americani, i giapponesi o i sudcoreani (Paesi alleati, il cosiddetto friend-shoring, ndr). In modo da aiutarci a vicenda, non solo nei giorni di pioggia, ma anche quando le cose vanno peggio”, ha proseguito.

