Le autorità invitano i cittadini a restare a casa

(LaPresse) Si contano i danni in Germania, dopo il forte tornado che ha colpito Paderborn, nella Germania occidentale, ferendo almeno 30 persone. I filmati delle emittenti tedesche mostrano alberi sradicati, detriti e tetti divelti dalle raffiche di vento che hanno toccato i 130 km/h. Le autorità hanno esortato le persone a rimanere nelle loro case per non ostacolare i soccorsi o mettersi in pericolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata