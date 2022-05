Scambio di colpi d'arma da fuoco tra persone a bordo di due vetture

Due persone sono state colpite dopo la cerimonia di consegna dei diplomi della Crossroads Alterative High School vicino a Grand Rapids in Michigan, negli Stati Uniti. Circa 60 studenti, oltre a famiglie e amici, si trovavano allo stadio della scuola per l’evento. Secondo le autorit√† locali che stanno indagando e ricostruendo l’accaduto ci sarebbe stato uno scambio di colpi d’arma da fuoco tra persone a bordo di due vetture. Gli spari hanno colpito un ragazzo di 16 anni e una donna di 40 anni. Entrambi sono stati trasferiti in condizioni stabili in ospedale.

