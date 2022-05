Il 21enne Vadim Shishimarin è accusato di aver ucciso un civile in bicicletta

(LaPresse) – Nel primo processo per crimini di guerra in Ucraina, in corso a Kiev, Vadim Shishimarin, soldato russo di 21 anni, si è dichiarato colpevole in tribunale a Kiev di aver ucciso un civile nella regione di Sumy. La corte dovrà interrogare non solo Shishimarin, ma anche un altro russo che era con lui al momento dell’omicidio di un 62enne. Le autorità ucraine hanno affermato che Shishimarin sta collaborando con gli investigatori e ammettendo i fatti. secondo i pubblici ministeri Shishimarin era al comando di un’unità finita sotto attacco, lui e altri quattro soldati hanno rubato un’auto e, mentre stavano viaggiando vicino al villaggio di Shupakhivka, nella regione di Sumy, hanno incontrato un uomo di 62 anni in bicicletta. Uno dei soldati avrebbe ordinato al 21enne di uccidere il civile in modo che non li denunciasse, Shishimarin ha sparato con un Kalashnikov dal finestrino del veicolo e l’uomo è morto sul colpo.

