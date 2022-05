Stessa misura nei confronti di 34 diplomatici francesi e 27 spagnoli

Si inaspriscono ulteriormente i rapporti tra Mosca e i paesi europei, Italia compresa, per il supporto dato all’Ucraina nel conflitto in atto. La Russia annuncerà all’ambasciatore italiano Giorgio Starace la decisione di espellere 24 diplomatici italiani come misura di ritorsione, fa sapere il ministero degli Esteri russo.” E’ un atto ostile ma non bisogna assolutamente interrompere i rapporti diplomatici. Non deve portare all’interruzione dei canali diplomatici perché se si arriverà alla pace ci si arriverà attraverso quei canali diplomatici”, ha detto commentato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa congiunta con la premier finlandese Sanna Marin a Palazzo Chigi.

Misura analoga è stata presa da Mosca nei confronti di 27 dipendenti dell’Ambasciata di Spagna a Mosca e del Consolato Generale di Spagna a San Pietroburgo. Espulsi anche 34 diplomatici francesi dalla Russia, che cdovranno lasciare il Paese entro due settimane.

