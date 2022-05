I soldati trasferiti nella repubblica separatista del Donetsk in vista di scambio di prigionieri con i russi

08h45 – Nato, Borrell: “Sicuro che obiezioni Turchia saranno superate”

“Sono sicuro che il Consiglio Atlantico supporterà il più possibile l’adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. So che la Turchia ha avanzato qualche obiezione e che la Nato sarà in grado di superarle. Da parte mia ci sarà un forte supporto all’adesione”. Così l’Alto rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Difesa Ue a Bruxelles.

7h34 – Kiev intensifica sforzi per salvare ultimi difensori Azovstal

Funzionari ucraini affermano che i combattenti che hanno ostinatamente difeso l’acciaieria Azofstal nella città in rovina di Mariupol hanno completato la loro missione e sono in corso sforzi per salvare gli ultimi difensori che rimangono all’interno dell’impianto. La notizia che la missione è stata completata è arrivata lunedì dopo che più di 260 combattenti, inclusi alcuni gravemente feriti, sono stati evacuati e portati in aree sotto il controllo della Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che l’evacuazione nel territorio controllato dai separatisti è stata effettuata per salvare la vita dei combattenti dell’acciaieria Azovstal. Un numero imprecisato di difensori è rimasto in attesa di altri soccorsi. Zelenskyy dice che il lavoro per riportarli a casa richiede “delicatezza e tempo”.

7h22 – Sindaco Leopoli, udite esplosioni in città

Il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, ha dichiarato che esplosioni sono state udite nella città ucraina. Lo ha riferito Kyiv Indipendent.

07h12 – Zelensky: “Salveremo ragazzi Azovstal, vogliamo nostri eroi vivi”

“Grazie alle azioni dell’esercito ucraino, delle forze armate, dell’intelligence, del team negoziale, del Comitato internazionale della croce rossa e delle Nazioni unite, speriamo di poter salvare la vita dei nostri ragazzi”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, facendo riferimento all’evacuazione dei soldati dalle acciaierie Azovstal di Mariupol. Lo ha riferito Bbc. Ha parlato di questo “difficile” 82esimo giorno, aggiungendo che “tra loro ci sono persone gravemente ferite. Viene loro data assistenza medica. Voglio sottolinearlo: l’Ucraina ha bisogno che i suoi eroi siano vivi. Questo è il nostro principio. Penso che ogni persona degna comprenderà queste parole”. Zelensky ha aggiunto che il lavoro “per riportare i ragazzi a casa” prosegue a Mariupol, mentre nel resto del Paese le truppe “stanno respingendo costanti attacchi in quelle aree dove la Russia ancora sta tentando di avanzare”.

