La protesta contro l'intenzione della Corte suprema di cancellare la norma dalla Costituzione

(LaPresse) – Continuano le proteste negli Stati Uniti contro l’orientamento della Corte Suprema di cancellare la norma che sancisce il diritto costituzionale all’aborto. Le manifestazioni del movimento “Bans Off Our Bodies” (“Giù i divieti dai nostri corpi”) si sono tenute sabato in 200 città. I dimostranti sono scesi in piazza anche a New York. Secondo quanto trapelato, i giudici si apprestano a capvolgere la Roe v. Wade, la storica sentenza del 1973 che ha legalizzato l’aborto nel paese.

