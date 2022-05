Il presidente russo all'attacco dell'Occidente

(LaPresse) Le sanzioni contro la Russia “stanno in gran parte provocando una crisi globale”. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro sulle questioni economiche. “I loro autori, guidati da ambizioni politiche miopi e gonfiate, la russofobia, hanno colpito in misura maggiore i propri interessi nazionali, le proprie economie, il benessere dei propri cittadini. Lo vediamo, prima di tutto, in un forte aumento dell’inflazione in Europa”, ha spiegato.

