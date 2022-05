Piccolo sipario con la chitarra del sindaco di Torino, Stefano Lo Russo

(LaPresse) – Flash mob in piazza Palazzo di Città a Torino per gli Eugenio in via di Gioia. Al piccolo concerto, al quale sono accorsi decine di ragazzi, ha partecipato per un piccolo sipario con la chitarra anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Tra i brani eseguiti ‘Altrove’ e il loro inno dedicato a Eurovision.

