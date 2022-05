Il presidente ucraino nell'ultimo videomessaggio: "156 persone in salvo a Zaporizhzhia"

(LaPresse) “Continueremo a fare di tutto per far uscire tutta la nostra gente da Mariupol e Azovstal. È difficile, ma abbiamo bisogno di coloro che sono ancora lì, sia civili che soldati. Mi è stato detto molte volte che era impossibile invece oggi 156 persone sono giunte a Zaporizhzhia”. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questa non è una vittoria, ma un risultato. Credo che ci sia la possibilità di salvare altre persone”, ha aggiunto.

