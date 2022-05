La presidente della Commissione europea: "Pronto sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca"

(LaPresse) La presidente della Commisssione europea, Ursula von der Leyen, ha invitato i Paesi membri dell’Ue a vietare le importazioni di petrolio dalla Russia nel sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Von der Leyen ha anche proposto che Sberbank, la più grande banca russa, e altre due grandi banche siano disconnesse dal sistema di pagamento bancario internazionale SWIFT. Von der Leyen, rivolgendosi al Parlamento europeo a Strasburgo, ha invitato i Paesi membri dell’Ue a eliminare gradualmente le importazioni di greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro la fine dell’anno. “Ci assicureremo di eliminare gradualmente il petrolio russo in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di garantire rotte di approvvigionamento alternative e ridurre al minimo l’impatto sui mercati globali”, ha affermato von der Leyen. Le proposte devono essere approvate all’unanimità per avere effetto e rischiano di essere oggetto di un acceso dibattito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata