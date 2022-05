Lei, infermiera di Lysychansk, e il marito, si sono concessi un lento per festeggiare le nozze celebrate nella stanza da letto del reparto di chirurgia

(LaPresse) Rimasta senza gambe per colpa di una mina russa, la 23enne Oksana si è sposata in ospedale a Leopoli. Lei, infermiera di Lysychansk, e il marito, si sono concessi un ballo toccante per festeggiare le nozze, celebrate nella stanza da letto del reparto di chirurgia.

